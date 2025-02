Un desencuentro entre Podemos y PP obliga a suspender la Comisión de Derivaciones presuntamente Irregulares de SMS

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Investigación sobre Derivaciones presuntamente Irregulares del Servicio Murciano de Salud (SMS) empieza con tensión entre los grupos parlamentarios. El presidente de la Comisión, el diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha tenido que suspender la reunión de la misma justo cuando se iba a abordar el plan de trabajo.

La razón ha sido un desencuentro con la vicepresidenta de la Comisión, la diputada de Podemos María Marín, que se ha negado a acatar la decisión de la presidencia que le pedía que abandonara su puesto en la Mesa y ocupara el escaño de su grupo parlamentario si su intención era intervenir durante la Comisión.

Marín ha defendido en todo momento que ella ocuparía su lugar cuando le tocara intervenir a su grupo parlamentario, antes no. "Somos dos diputados en mi grupo. En las comisiones a las que asisto el compareciente que está en la Mesa ocupa su lugar cuando le toca comparecer. Además, los letrados y alguna letrada de la Cámara confirma que esto se hace de esta manera", ha señalado.

Sin embargo, el presidente de la Comisión ha mantenido la postura de que Marín debía ocupar su sitio "desde el principio". Según ha indicado, la letrada de la Cámara "ha dicho que es interpretable este punto. Como presidente interpreto el punto así y usted debe ir a su sitio. No está respetando la decisión de la presidencia", ha añadido el diputado del PP.

A esto, la diputada de Podemos le ha agradecido "su opinión", pero se ha mantenido en que "como presidenta voy a seguir lo que se hace en otras comisiones". Además, ha criticado a Miralles y considera que a él "la democracia le queda un poco grande".

Como solución ha propuesto someter a votación el hecho de si ella debía ocupar o no el lugar de su grupo parlamentario durante toda la comisión o solo cuando fuera a intervenir, un planteamiento al que el diputado del PP se ha negado. Según Miralles, "la democracia es que me han elegido a mí como presidente de la Comisión, a partir de ese momento, este presidente ocupa su lugar y hay que respetarlo. Es como si la presidenta de la Asamblea tuviera que someter a votación cada decisión que toma. Como no se va, queda suspendida la sesión", ha añadido.

Tras suspenderse la sesión, Marín ha seguido hablando por el micrófono acusando a Miralles de tener una "actitud machista porque no ha tenido en cuenta ni mi opinión ni la de la letrada ni la del resto de los componentes de esta comisión. Es una auténtica vergüenza".

La Mesa de la Comisión también está compuesta por el diputado del PP Antonio Martínez, que ocupa la secretaría.

Cabe recordar que la creación de esta Comisión se aprobó en Pleno a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, integrado por los diputados de Podemos.