El Desfile del Orgullo vuelve a salir a la calle este sábado en Murcia

Cartel del Orgullo Murcia 2026 - NO TE PRIVES

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras dos años sin Desfile del Orgullo, este sábado regresa a la calles de Murcia la tradicional manifestación con una programación que culminará con un concierto de diferentes artistas.

El desfile-manifestación comenzará, a las 18.30 horas, en la Gran Vía Escultor Salzillo, a la altura del Banco de España, para finalizar a las 20.30 en la Plaza de los Derechos LGTBIQ+ (antigua Plaza de la Cruz Roja).

Tras el Desfile habrá un concierto con diversos artistas entre los que hay que destacar al grupo murciano Perdón, Alex Guirado, Rosa Cruz, Callum Smith, Sandra Bruman, Victoria Addams Monroe, Gina Boss, Drag Nébula o Aníbal Gómez de Ojete Calor.