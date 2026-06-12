Desmantelado un cultivo de marihuana oculto en una vivienda en Molina de Segura (Murcia)

1095601.1.260.149.20260612103152 Un agente junto a la plantación de marihuana intervenida - POLICÍA NACIONAL

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana ubicada en una vivienda de Molina de Segura (Murcia) y han procedido a la detención de cuatro personas como presuntos responsables de su cultivo y mantenimiento.

Además, se han intervenido 29 kilos de cogollos de marihuana, 155 plantas y numeroso aparataje utilizado para este tipo de plantaciones, según han informado desde la Policía Nacional.

Tras las actuaciones previas de investigación pertinentes, los agentes llevaron a cabo el registro de un inmueble donde se descubrió una plantación de marihuana, lo que llevó a la detención de cuatro personas --tres hombres y una mujer-- como responsables del cultivo y mantenimiento de la plantación.

Dentro del inmueble se localizaron diversos habitáculos modificados para albergar la plantación, que contaba con sistemas de iluminación, ventilación, climatización y filtrado de olores.

En total, fueron intervenidos 29 kilos de cogollos de marihuana en proceso de secado para su distribución, 155 plantas, 106 focos led con cinco guías de luz, humidificadores, 23 ventiladores, 17 filtros de carbono, varios aparatos de arte acondicionado, una máquina de pelar plantas, 19 extractores y un vehículo.

La actividad generaba una importante alarma entre los vecinos de la zona debido al trasiego de consumidores de este tipo de sustancias estupefacientes y una sensación de inseguridad, ruidos, insalubridad y fuertes olores, además del riesgo de incendio que generaban las conexiones fraudulentas a la red eléctrica.

Asimismo, fue necesaria la presencia y colaboración de operarios de la empresa suministradora de energía para anular el riesgo de incendio y desenganchar las conexiones eléctricas, que no contaban con las medidas de seguridad necesarias.

Los detenidos, a quienes se les imputan los presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

El operativo estuvo compuesto por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia, diferentes unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de la Región de Murcia, Brigada Provincial de Policía Judicial, Unidad de Prevención y Reacción, Policía Científica y Grupo de Apoyo Operativo, así como de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado proveniente de Madrid.