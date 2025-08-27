Desmantelado un grupo criminal dedicado a realizar 'vuelcos' de droga en la Región de Murcia

Material intervenido en el marco de la operación 'Vistrelil-Escorpion', desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil - POLICÍA NACIONAL

Dos asaltos con armas de fuego en Murcia y Archena desencadenaron la operación, que ha concluido con seis detenciones

Han sido intervenidos un fusil de asalto AK47, un subfusil ACP9, cargadores de armas de guerra y numerosa munición

MURCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado en la Región de Murcia la operación 'Vistrelil-Escorpion', que se ha saldado con el desmantelamiento de un grupo criminal dedicado a realizar 'vuelcos' de droga y la detención de seis personas, de las que dos han ingresado en prisión, según informaron fuentes de ambos cuerpos en un comunicado conjunto.

A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en julio de 2024, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de un tiroteo ocurrido en una zona residencial de la pedanía murciana de Guadalupe.

A plena luz del día, un hombre fue asaltado por varios individuos que esgrimían armas de fuego. Después de amenazarlo le sustrajeron unas bolsas de grandes dimensiones que contenían sustancias estupefacientes.

Ya en el mes de marzo, la Guardia Civil recibió aviso por un supuesto tiroteo en un domicilio de Archena (Murcia). Una persona encapuchada había entrado a la vivienda con un fusil de asalto con el que disparó al morador, que resultó herido de gravedad.

Ambos asaltos presentaban una serie de coincidencias, por lo que la Policía Nacional y la Guardia Civil continuaron con la investigación de forma conjunta.

UN 'ZULO' EN EL MONTE DE ULEA

Las pesquisas practicadas por ambos cuerpos policiales permitieron localizar un 'zulo' en una zona de monte de la localidad de Ulea, donde los agentes se incautaron de dos armas de fuego de guerra preparadas para su uso con múltiples cargadores, abundante munición, un chaleco identificativo de Guardia Civil, luces prioritarias de color azul y una linterna de señalización.

Estos elementos serían los utilizados durante los 'vuelcos' para hacerse pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, los asaltantes reducían la capacidad de reacción de las víctimas que eran, a su vez, delincuentes vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes.

La explotación de la operación se llevó a cabo en los municipios de Murcia y Ricote, donde, tras el registro de dos domicilios, fueron detenidos tres de los integrantes del grupo criminal. Los otros tres fueron arrestados con posterioridad.

En estos domicilios se incautó marihuana, teléfonos móviles, dinero y básculas para el pesaje de la droga.

FUSILES DE ASALTO Y CARGADORES DE ARMAS DE GUERRA

La investigación conjunta ha permitido intervenir un fusil de asalto AK47, un subfusil ACP9, cargadores de armas de guerra, numerosa munición de diferentes calibres, pasamontañas, chalecos policiales, un vehículo de alta gama, marihuana y otros efectos.

Según se desprende de la investigación, el grupo criminal también actuó en Almería, donde sustrajo un vehículo de alta gama al que falsificaron las placas de matrícula. Este turismo y otro robado en Murcia fueron localizados en un desguace en la Región.

La autoridad judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión provisional de los dos principales investigados.