Desmantelado un punto de venta de droga en un bar de Calasparra con cuatro arrestados

1117879.1.260.149.20260917140046 Droga intervenida - GUARDIA CIVIL

CALASPARRA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Calasparra han detenido a cuatro personas, entre ellas la responsable de un establecimiento de ocio, por dirigir presuntamente un punto de venta de droga en el propio local durante las fiestas patronales del municipio, según ha informado la Benemérita.

La intervención, en la que ha colaborado la Unidad Canina del cuerpo local, se ha enmarcado en un dispositivo conjunto de inspección administrativa enfocado al mantenimiento del orden público y la prevención del tráfico de estupefacientes durante los festejos.

La inspección al local levantó las sospechas de los agentes al detectar una actitud de extremo nerviosismo en los presentes. Tras un primer registro e identificación, los efectivos intervinieron varias dosis de cocaína, hachís y la sustancia conocida como 'tusi' o cocaína rosa.

MÁS DE 200 DOSIS DE COCAÍNA

Durante el registro posterior de las instalaciones, la propietaria del negocio intentó deshacerse de parte del alijo arrojando una bolsa a la cisterna del aseo. Los agentes lograron recuperar el envoltorio, que contenía más de 200 dosis de cocaína.

Asimismo, los efectivos hallaron en el inmueble medio kilogramo de metanfetamina y diversos utensilios destinados a la manipulación de sustancias de corte, así como al fraccionamiento y preparado de las dosis.

Los cuatro arrestados se enfrentan a cargos por la presunta comisión de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. La investigación permanece abierta a la espera de esclarecer la totalidad de los hechos y deslindar responsabilidades adicionales.