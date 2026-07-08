1102614.1.260.149.20260708110826 Desmantelan en Abarán un punto de venta de drogas al 'menudeo' regentado por un hombre y su hijo menor - GUARDIA CIVIL

ABARÁN (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Abarán han desarrollado la operación 'Banias', en la que se ha desmantelado un activo punto de venta de drogas al 'menudeo' a través de una vivienda del casco urbano abaranero.

Durante la operación, se ha detenido a las dos personas que dirigían el punto de venta de drogas ahora desmantelado, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. En el registro practicado en la vivienda utilizada como punto de venta se han incautado un centenar de dosis de cocaína, así como hachís y marihuana, dispuestas para su inminente distribución, según han informado la Benemérita.

Los primeros pasos de la operación se remontan a principios de año, cuando especialistas en Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, gracias a la colaboración ciudadana, fueron alertados de la posible utilización de una vivienda del casco urbano de Abarán como punto de venta de drogas.

Las primeras pesquisas practicadas permitieron a los guardias civiles constatar que en el inmueble objeto de la investigación ya se había efectuado un registro, meses atrás, por la existencia de una plantación 'indoor' de marihuana.

Los investigadores constataron que la vivienda recibía un elevado número de breves visitas a cualquier hora del día, principalmente, de consumidores habituales de sustancias estupefacientes tanto de Abarán como de municipios limítrofes.

Los especialistas en Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se coordinaron una vez más con la Policía Local de Abarán para desarrollar un amplio dispositivo de vigilancia sobre el inmueble y sus moradores, con la finalidad de recabar todos los indicios posibles.

PUNTO DE VENTA DE DROGA ABIERTO 24/7

El dispositivo establecido dio sus frutos poco después, al identificar a los dos integrantes de un clan familiar: padre e hijo, este último menor de edad, que se encontraban, presuntamente, tras la autoría de los ilícitos investigados. Además, los investigadores pudieron comprobar que se trataba de un punto de venta de drogas muy activo, abierto todos los días de la semana ininterrumpidamente.

Durante las vigilancias, se pudo observar que el padre y cabeza de familia abandonaba la vivienda en ocasiones y dejaba en su puesto, a cargo del punto de venta de drogas a su hijo menor de edad, donde también se encontraba otro hijo menor en la vivienda.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, efectivos de ambos cuerpos llevaron a cabo la fase de explotación de la operación, en la que se practicó la entrada y el registro de la vivienda investigada, en la que se incautó un centenar de dosis de cocaína, otros 100 gramos de hachís y marihuana, así como elementos para el corte de la droga, pesaje y posterior envasado. También se incautó efectivo distribuido en billetes de pequeño valor.

La fase de explotación de la operación ha culminado con la detención de los dos sospechosos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, por tráfico de drogas; y delito de defraudación de fluido eléctrico y agua, estos últimos tras comprobar que la vivienda tenía sendas conexiones ilícitas a la red eléctrica y al suministro de agua potable.

Los investigadores continúan con la operación abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones relacionadas con las actividades ilícitas ahora esclarecidas.