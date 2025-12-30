Desmantelan un invernadero con un millar de plantas de cannabis en un antiguo restaurante de Murcia

1039375.1.260.149.20251230123344 Invernadero de marihuana desmantelado en un antiguo restaurante de Murcia - GUARDIA CIVIL

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado en la pedanía murciana de Casillas la operación 'Redsin', que se ha saldado con la detención de dos personas y el desmantelamiento de un invernadero con un millar de plantas de cannabis y un kilo de cogollos de marihuana en un antiguo restaurante.

La investigación se inició cuando efectivos del Instituto Armado recopilaban indicios sobre la posible producción ilícita de marihuana en un antiguo restaurante donde no se ejercía ningún tipo de actividad mercantil, pero al que acudían con cierta frecuencia distintas personas.

Los guardias civiles determinaron que el inmueble era empleado para mantener activo un invernadero de marihuana en el que, además, se llevaba a cabo el secado de las plantas, su posterior dosificación y la venta, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Previa autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo el registro del establecimiento y de la vivienda, domicilio de uno de los detenidos, ubicado en la planta superior del edificio, que se saldó con la localización de un total de 1.000 plantas de marihuana en proceso de secado y un kilogramo de cogollos listos para su venta.

También fueron intervenidos gran cantidad de focos, ventiladores, aparatos de aire acondicionado, filtros de carbono y depósitos de agua, todo ello empleado para el cultivo interior de las plantas. Además, el local había sido conectado de forma fraudulenta al fluido eléctrico.

La operación 'Redsin' finalizó con la detención de dos personas como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública, por cultivo y elaboración de droga, y de defraudación de fluido eléctrico.