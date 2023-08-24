Desmantelan una plantación con cerca de 400 plantas de marihuana en un piso de Santomera (Murcia)

La Guardia Civil Desmantela Una Plantación Con Cerca De 400 Plantas De Marihuana En Un Piso De Santomera - GUARDIA CIVIL

En la vivienda fue localizada una sofisticada instalación eléctrica con cuatro aparatos de aire acondicionado y 35 focos de luz

SANTOMERA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un invernadero con 380 plantas de marihuana en un piso de Santomera (Murcia) y ha detenido a su presunto responsable, un varón de 36 años y nacionalidad española, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones se iniciaron el pasado julio, cuando el Instituto Armado supo de la existencia de un fuerte olor a marihuana y ruidos de maquinaria en funcionamiento que emanaban de un piso ubicado en un edificio donde residen menores de edad.

Ante las sospechas de que podía estar siendo utilizado para el cultivo ilícito de cannabis, la Guardia Civil, auxiliada por personal de la empresa que suministra electricidad al inmueble, examinó las conexiones y localizó un enganche ilegal a la red.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que otorgó el correspondiente mandamiento de entrada y registro.

En la vivienda fue localizada una sofisticada instalación eléctrica que abastecía a un total de 380 plantas de cannabis sativa en estado de floración, mediante cuatro aparatos de aire acondicionado, 33 reactancias, 35 focos de luz y cinco ventiladores. Los agentes también intervinieron libretas con anotaciones manuscritas y básculas de precisión supuestamente empleadas para la venta de la droga al menudeo.

El registro culminó con la detención del morador de la vivienda, un individuo al que la Guardia Civil atribuye la presunta autoría de los delitos de cultivo y elaboración de droga, y de defraudación de fluido eléctrico.

El arrestado, las plantas de marihuana, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción número 9 de Murcia.



