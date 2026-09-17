Desmantelan un punto de venta de drogas en Calasparra ubicado en un local de ocio

1117853.1.260.149.20260917133547 Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local junto a la mercancía incautada - GUARDIA CIVIL

CALASPARRA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Calasparra han puesto al descubierto un punto de venta de distintos tipos de drogas habilitado en un establecimiento público en un dispositivo conjunto desarrollado durante las celebración de las fiestas patronales.

Los agentes han detenido a los cuatro integrantes del grupo delictivo que dirigían el punto de venta de drogas como presuntos autores de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas; y se han incautado de gran cantidad de cocaína, hachís y metanfetamina que se encontraba oculta en el local de ocio, ha informado desde la Benemérita.

Durante el desarrollo del dispositivo, en una inspección administrativa a un local de ocio, los agentes detectaron un comportamiento "marcadamente nervioso y esquivo" por parte de varios de los usuarios presentes en el establecimiento nada más percatarse de su presencia.

Tras la identificación y registro a los usuarios del establecimiento público, los agentes hallaron varias dosis de cocaína, hachís y cocaína rosa o tusi. Antes estos indicios, continuaron con la inspección al sospechar que en el local podría hallarse más sustancias estupefacientes ocultas en el interior.

Aprovechando una maniobra de distracción, la propietaria del establecimiento arrojó una bolsa con cocaína a la cisterna del baño, en un intento de deshacerse de la droga. Los agentes lograron recuperar parte del alijo, lo que suponía más de 200 dosis de cocaína.

En el transcurso del registro también se localizó una bolsa con más de medio kilogramo de metanfetamina, así como diversos útiles empleados para la manipulación de sustancias de corte y el fraccionamiento y preparado de las dosis de distintos tipos de drogas.

La actuación ha culminado con la detención de cuatro personas, entre ellas la responsable del local de ocio, como presuntas autoras de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas. La investigación continúa abierta para esclarecer la totalidad de los hechos delictivos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

En el dispositivo desarrollado de forma conjunta entre ambos cuerpos policiales, también se ha contado con la colaboración de la Unidad Canina de la Policía Local de Calasparra.