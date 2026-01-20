Detenidas 13 personas por cerca de una treintena de robos en viviendas y comercios de la Región y Alicante

1044117.1.260.149.20260120122357 Una de las detenciones - GUARDIA CIVIL

SAN JAVIER (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Maslares', ha desarticulado un grupo criminal conformado por 13 personas, con edades comprendidas entre los 16 y los 45 años, que han sido detenidas como presuntas autoras de 25 delitos de robo con fuerza y hurto en viviendas y comercios de San Javier y San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia, y Orihuela, en Alicante.

En total, la Benemérita ha esclarecido ocho delitos de robo con fuerza, 15 de hurto, uno de sustracción de vehículo y uno de robo con violencia, según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado.

Esta investigación se inició el pasado año, cuando la Guardia Civil detectó un incremento de robos y hurtos en viviendas de San Javier. El 'modus operandi' era el mismo: todos robos se cometían cuando los moradores se encontraban fuera de los domicilios, bien mediante fuerza, bien aprovechando un acceso sin cerrar.

Los indicios obtenidos de los distintos escenarios delictivos --entre los que se incluían las imágenes de cámaras de seguridad-- permitieron centrar la investigación en un grupo de personas asentado en el municipio de San Javier y con un abultado historial delictivo, quienes, al parecer, se organizaban para materializar los robos.

Para ello vigilaban las viviendas que, en algunos casos, forzaban, mientras que en otros aprovechaban el descuido de sus moradores para acceder por puertas o ventanas abiertas. Una vez dentro, se apoderaban de objetos de valor fáciles de transportar, como pequeños electrodomésticos, joyas o productos electrónicos, que más tarde vendían en el mercado negro.

En uno de los comercios, los detenidos llegaron a amenazar con violencia a los empleados cuando éstos se percataron de que se estaban llevando varios productos de una estantería.

La Guardia Civil ha recuperado un ordenador portátil y varias joyas, que fueron intervenidas a uno de los detenidos, sorprendido poco después de cometer un robo en una vivienda de Orihuela (Alicante).