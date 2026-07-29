1107592.1.260.149.20260729112634 Detenidas cinco personas y desmantelado un punto de venta de drogas en Molina de Segura - POLICÍA NACIONAL MURCIA

Se intervino cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo y diversas armas blancas y machetes

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por un presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal organizado y han desmantelado un narco piso localizado en Molina de Segura que se había convertido en un punto muy activo de venta de sustancias estupefacientes, generando importantes problemas de inseguridad en la zona, han informado fuentes policiales.

El desmantelamiento de este inmueble supone una fase más en el amplio operativo que se está desarrollando desde la Comisaría de Policía Nacional de Molina de Segura para la localización de narco pisos que se han instalado en la localidad en los últimos meses.

La investigación sobre este narco piso, situado en la calle Obispo Frutos Valiente de la localidad, se inició en mayo, cuando se acreditó que el inmueble estaba siendo utilizado para la distribución al menudeo de todo tipo de sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y marihuana, con un trasiego constante de consumidores finales durante todo el día.

Los agentes de la Policía Nacional, previa autorización judicial, realizaron una entrada y registro de la vivienda investigada, procediendo a la detención de cinco personas e interviniendo cocaína en dosis preparadas para su venta, así como otras sustancias destinadas a su manipulación para la obtención de base de coca.

Además durante el registro también se localizaron anotaciones con los registros de compras y ventas de las sustancias, balanzas de precisión, dinero en efectivo, y varios machetes y armas blancas.

Los cinco detenidos han sido imputados por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal organizado, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

Finalmente, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura, por motivos de seguridad y salubridad pública, ha procedido al precinto y cierre cautelar de la vivienda investigada.