Detenidas dos personas por regentar tres inmuebles donde cultivaban y vendían marihuana en Molina y Archena

1110971.1.260.149.20260817100813 Archivo - Objetos intervenidos - POLICÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en el marco de la lucha contra el cultivo y el tráfico de marihuana en la Región de Murcia, ha detenido a dos personas a los que imputa delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas, al ser considerados los responsables de regentar tres inmuebles que eran utilizados para generar y vender cogollos de marihuana.

La investigación, realizada conjuntamente entre el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia y agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, les condujo hasta tres inmuebles, dos de ellos situados en Molina de Segura y un tercero en Archena, que estaban siendo utilizados para el cultivo y desarrollo de plantaciones de marihuana, según han informado desde el Cuerpo.

Los agentes realizaron sendos registros de estos inmuebles, interviniendo en dos de ellos el aparataje necesario con el que se iba a proceder al cultivo de una nueva plantación de marihuana, cada vez más sofisticado, con el objetivo de camuflar los fuertes olores característicos de estas plantas.

El tercer inmueble era el lugar utilizado para deshacerse de los restos y partes inservibles de las plantas de marihuana, los cuales eran incineradas en una barbacoa de grandes dimensiones y donde también se intervino una máquina de contar billetes, una balanza de precisión y casi 3.000 euros en efectivo.

En el registro también se encontraron armas de de fuego, una media preventiva ante los posibles 'vuelcos' de droga por parte de grupos criminales dedicados a esta ilícita actividad, ejemplo de ello es el revolver 38 mm hallado también en este último inmueble junto con numerosa munición.

Las dos personas detenidas por estos hechos, imputados por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes a nivel nacional e internacional, establecen relaciones con personas dispuestas a ofrecer lugares donde desarrollar el cultivo de plantaciones de marihuana tipo indoor a gran escala y que permiten el cultivo de varias plantaciones simultáneas en diferentes fases de crecimiento, que ofrezcan un flujo constante de esta sustancia estupefaciente al mercado final.