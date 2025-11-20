Detenidas dos personas por retener a un hombre en contra de su voluntad en una vivienda en Alhama de Murcia

Archivo - Armas intervenidas durante el despliegue policial en una vivienda de Alhama de Murcia (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por la presunta comisión de los delitos de detención ilegal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, tras la denuncia de un varón que manifestó haber estado retenido en contra de su voluntad en el domicilio de ambos, situado en una pedanía de Alhama de Murcia (Murcia).

Los hechos se iniciaron tras la denuncia interpuesta en la Comisaría de Alcantarilla por una persona que manifestó haber permanecido retenida en un domicilio, lo que motivó la apertura de una investigación que permitió localizar la vivienda, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.

Tras solicitar el pertinente mandamiento de entrada y registro al Juzgado de Guardia de Totana, se estableció un dispositivo policial que permitió la detención de los presuntos autores y la incautación de un rifle, un arma larga de aire comprimido, numerosa munición, armas blancas, una catana, marihuana y dinero en efectivo, entre otros.

Además, a uno de los detenidos le constaban cinco reclamaciones judiciales en vigor motivo por el que permanecía oculto desde hacía meses en la citada pedanía. Ambos arrestados han sido puestos detenidos a disposición de la autoridad judicial para la adopción las medidas cautelares oportunas.