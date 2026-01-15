Detenidas 7 personas por hurtar 7.000 euros en productos de alta gama en un centro comercial de Cartagena

Algunos de los efectos sustraídos - GUARDIA CIVIL

Formaban parte de un grupo criminal originario de Chile y contaban con un amplio historial delictivo por robos en distintas partes de España

SAN JAVIER (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en San Javier (Murcia) a los siete miembros de un grupo criminal itinerante a los que se les acusa de la sustracción de productos tecnológicos de alta gama por valor de más de 7.000 euros en un centro comercial de Cartagena, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Notte', ha permitido recuperar, además de los productos robados, unas 3.000 libras esterlinas y una decena teléfonos móviles, así como numerosas prendas de vestir y joyas.

La operación se inició a raíz del hurto de productos tecnológicos en un establecimiento de un centro comercial de Cartagena. Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y recabaron vídeos de las cámaras de seguridad del local.

En las imágenes, los investigadores discernieron la presencia de cuatro personas que, al parecer, se habían organizado para moverse dentro del local de forma coordinada. Así, mientras unos hacían de 'cebo', distrayendo la vigilancia, el resto se apoderaba de los artículos y salía de forma discreta.

El análisis de la información obtenida permitió identificar a algunos de los individuos y averiguar que contaban con un amplio historial delictivo por este tipo de hurtos, cometidos en distintos municipios de la Región de Murcia y en otros puntos del territorio nacional.

Según se desprende de la investigación, los detenidos forma parte de un grupo criminal, originario de Chile, desde donde se desplazaban a España, generalmente vía Italia. Una vez en territorio nacional, se dedicaban al robo y hurto de productos de reconocidas marcas comerciales de fácil salida en el mercado negro.

La investigación desarrollada permitió descubrir varios domicilios, supuestamente utilizados por los sospechosos, desde donde se desplazaban en sus andanzas delictivas.

Los numerosos dispositivos de vigilancia e investigación resultaron positivos cuando los agentes determinaron que una vivienda de alquiler ubicada en el municipio marmenorense de San Javier se perfilaba como base de operaciones del grupo.

Recientemente, el Instituto Armado estableció un despliegue policial para materializar el registro de la vivienda, que se saldó con la detención de siete personas --cuatro hombres y tres mujeres--, de nacionalidad chilena y en situación irregular en España.

En la vivienda se incautaron más de 7.000 euros, 3.000 libras esterlinas y numerosos teléfonos móviles. Además, se recuperaron joyas y prendas de vestir, algunas de ellas aún con las alarmas antihurto instaladas.