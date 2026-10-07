Detenidas siete personas por secuestrar y agredir gravemente a un hombre en una vivienda de Molina de Segura

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MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por su presunta participación en el secuestro y las graves agresiones sufridas por un hombre, que permaneció retenido durante varios días en una vivienda de Molina de Segura. La víctima fue localizada y liberada por los agentes, que además desarticularon dos puntos activos de venta de drogas en la localidad.

La investigación comenzó el pasado 28 de septiembre, después de que un testigo alertara a la Policía de que un hombre estaba retenido contra su voluntad en una vivienda y había sufrido graves agresiones. Los agentes establecieron un dispositivo para localizarlo y liberarlo y, durante la intervención, dos de los principales sospechosos trataron de huir por una terraza y los tejados de edificios colindantes. Uno de ellos fue interceptado, según ha informado la Policía Nacional.

En el interior de la vivienda fueron localizadas otras dos personas y, en una de las habitaciones, los agentes encontraron a la víctima, que presentaba numerosas lesiones y quemaduras ocasionadas con armas blancas y punzones.

Las pesquisas determinaron que el hombre había sido captado mediante engaño días antes en un salón de juegos de Alguazas y trasladado por la fuerza hasta Molina de Segura. Durante su retención fue golpeado, apuñalado y quemado, además de sufrir continuas vejaciones. El origen de los hechos estaría relacionado con una deuda derivada del tráfico de drogas que habría aumentado hasta varios miles de euros.

La Policía practicó además dos registros domiciliarios, en los que intervino cocaína, básculas de precisión y otros efectos presuntamente relacionados con la manipulación y distribución de drogas.

Los siete detenidos están investigados por delitos de secuestro, lesiones, contra la integridad moral y tráfico de drogas. El considerado principal responsable ha ingresado en prisión provisional. La investigación continúa abierta para determinar la participación concreta de cada implicado y esclarecer la estructura vinculada a los inmuebles y a la distribución de estupefacientes.