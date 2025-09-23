Detenido por agredir con un arma blanca a un hombre el pasado fin de semana en Cartagena (Murcia)

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido este martes por la tarde en Cartagena a un hombre por agredir presuntamente a otro con un arma blanca durante una reyerta en la rambla de Benipila la madrugada del pasado domingo, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La víctima, con lesiones producidas por arma blanca, se encuentra fuera de peligro.

El detenido pasará a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales, que son tramitadas en la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena y recogen numerosos testimonios sobre los hechos.