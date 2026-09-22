Detenido en Alcantarilla (Murcia) un atracador reincidente por cinco robos violentos en bazares

1119059.1.260.149.20260922103821 Archivo - Comisaría de Alcantarilla - POLICÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla (Murcia) a un hombre como presunto autor de cinco robos con violencia e intimidación cometidos desde 2023 en comercios y bazares de este municipio y de las pedanías murcianas de La Ñora y Era Alta, según ha informado el Cuerpo.

El investigado empleaba una especial agresividad contra las dependientas, a las que atacaba con armas blancas para causarles cortes, o utilizaba la técnica del 'mataleón' hasta dejarlas inconscientes con el fin de apoderarse del dinero de las cajas registradoras.

Con estas prácticas, el asaltante logró sustraer hasta 1.500 euros en efectivo en un solo local.

La detención se produjo el pasado mes de julio, cuando agentes de la Comisaría de Alcantarilla interceptaron al sospechoso en la vía pública tras observar su actitud evasiva.

Al analizar su comportamiento, los efectivos apreciaron en su cuerpo un tatuaje muy característico, coincidente con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad durante un violento asalto ocurrido en enero de 2026 en un bazar del municipio, donde el agresor hirió a la propietaria con un arma blanca.

Las investigaciones posteriores permitieron a los agentes determinar su participación directa en los otros cuatro robos violentos denunciados en la zona desde 2023. Entre los datos recabados por la Policía Nacional destaca que el arrestado llegó a cometer tres de ellos en el mismo establecimiento comercial de Alcantarilla, ubicado en la calle Nuestra Señora de la Salud.

El detenido, a quien le constan antecedentes policiales por otros delitos, ha sido imputado por cinco delitos de robo con violencia e intimidación y ha pasado a disposición de la autoridad judicial.