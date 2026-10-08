Detenido tras atacar con un objeto punzante a un hombre que le había denunciado por un intento de robo

Archivo - Sucesos.- A prisión por amenazar con un cuchillo a un viandante para robarle en la avenida Ciudad de Almería de Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de los delitos de robo con violencia, lesiones y amenazas, después de que supuestamente agrediera con un objeto punzante en la cara a un hombre que le había denunciado por un intento de robo cometido el día anterior.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando agentes fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 hasta la avenida Juan de Borbón de Murcia tras recibir un aviso de una persona que solicitaba auxilio, según ha informado la Policía Nacional de Murcia.

A su llegada, los agentes localizaron a un hombre que presentaba una herida sangrante en la mejilla derecha. Según manifestó a los policías, el día anterior un individuo había intentado sustraerle el teléfono móvil en el jardín de La Fama, donde le habría amenazado con una navaja y provocado lesiones en la cabeza que requirieron varios puntos de sutura.

La víctima relató que, tras salir del centro hospitalario, se encontró de nuevo con el mismo individuo, quien le recriminó la denuncia que había presentado por los hechos. En ese momento, presuntamente le clavó un objeto punzante en la mejilla derecha y comenzó a perseguirle con intención de continuar agrediéndole.

Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda a partir de las características aportadas por la víctima y localizaron en las inmediaciones a un hombre que coincidía con ellas.

En las proximidades del sospechoso fueron encontrados dos destornilladores, uno de ellos con restos de sangre, así como una llave hexagonal que, según la Policía, había sido escondida bajo un vehículo.

Finalmente, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de robo con violencia, lesiones y amenazas. Al detenido le constan antecedentes policiales por hechos similares y fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó las medidas cautelares oportunas.