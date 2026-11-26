Archivo - Un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del asesinato de Verónica, la mujer de 32 años hallada muerta con signos de violencia por arma blanca en una vivienda de Bullas (Murcia), ha sido detenido en Cantabria después de entregarse a la Policía Nacional, según ha informado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en un mensaje publicado en la red social 'X'.

"Detenido el presunto autor del asesinato de Verónica en Bullas, tras entregarse a la Policía en Cantabria, gracias al amplio dispositivo de búsqueda desplegado", ha señalado Lucas, quien ha reiterado su "más profunda condena a este crimen machista" y ha trasladado su afecto a los familiares y amigos de la víctima.

La Guardia Civil investigaba los hechos como un presunto caso de violencia de género. El cadáver de la mujer fue localizado en el interior de la vivienda que compartía presuntamente con su pareja sentimental, sobre quien pesaba un dispositivo de búsqueda para proceder a su detención.

El delegado del Gobierno había confirmado previamente que el sospechoso estaba "perfectamente identificado" y expresó su confianza en que el arresto se produzca "en las próximas horas". Asimismo, había explicado que no constaban denuncias previas de la mujer contra él y que tampoco figuraba en el sistema VioGén en relación con esta pareja.

No obstante, Verónica había estado incluida anteriormente en este sistema por una relación sentimental anterior, cuya expareja se encuentra en prisión.

La víctima tenía dos hijas que, según había asegurado Francisco Lucas, "se encuentran protegidas".

DOS DÍAS DE LUTO OFICIAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS HIJAS

El Ayuntamiento de Bullas decretó dos días de luto oficial y convocó este miércoles por la tarde una concentración en repulsa en la plaza de España por el asesinato de su vecina, al tiempo que expresó su condena ante lo sucedido y trasladando su pésame a familiares, amistades y allegados.

En el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en pleno figuran, además de los dos días de luto oficial, la colocación de la bandera de la localidad a media asta en los edificios municipales y la suspensión de todas las actividades programadas por el Consistorio durante ese periodo.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados los recursos municipales de atención y acompañamiento psicológico a través del Punto de Atención Especializada (PAE) y del Punto de Orientación y Psicología de la Agencia de Desarrollo.

Profesionales de estos servicios se desplazaron este miércoles a los dos centros educativos donde se encontraban las dos hijas de la víctima, ambas menores de edad, para prestarles atención y apoyo psicológico.