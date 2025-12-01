Detenido un hombre por asestar varias puñaladas en el cuello a otro para robarle en Cartagena (Murcia)

1032218.1.260.149.20251201110937 El detenido es custodiado por dos agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un individuo en Cartagena (Murcia) por asestar presuntamente varias puñaladas en el cuello a un hombre al que conocía, con el fin de sustraerle un bolso con dinero que había extraído del banco, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre en la calle Ribera de San Javier, en Cartagena, cuando la Sala CIMACC 091 fue alertada de que un varón se encontraba en el suelo y presentaba profundos cortes en el cuello, de los que sangraba abundantemente.

Varias patrullas se dirigieron al lugar, donde encontraron a la víctima, que fue trasladada hasta el Hospital Universitario Santa Lucía para ser intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a las graves lesiones que presentaba.

Paralelamente, la Policía Nacional logró identificar al presunto autor, quien conocía a la víctima y sabía que los días 25 de cada mes cobraba la pensión.

Con esa información, el agresor siguió al hombre por varias calles hasta que finalmente lo abordó, agrediéndole con una arma blanca en varias ocasiones, y le sustrajo una riñonera donde llevaba el dinero.

Tras identificar al supuesto autor, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió la detención del presunto agresor, al que le constaban antecedentes policiales por hechos similares.

El arrestado, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia, ingresó en prisión provisional. La Policía Nacional registró posteriormente su domicilio, donde intervino diversos efectos como medios de prueba.