Detenido un hombre por atracar a mano armada una gasolinera en Molina de Segura (Murcia)

1112373.1.260.149.20260826104632 Dos agentes de la Policía Nacional custodian al detenido - POLICÍA NACIONAL

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su presunta implicación en un robo con intimidación perpetrado el pasado 17 de agosto en una estación de servicio de Molina de Segura, según ha informado el Cuerpo.

El atraco se produjo sobre las 17.00 horas, cuando dos individuos con pasamontañas y guantes encañonaron con un arma de fuego al empleado del establecimiento para sustraer 326 euros y dos décimos de lotería.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Molina de Segura arrestaron a uno de los sospechosos en el barrio murciano de Espinardo 20 horas después de los hechos.

En el registro en una finca en Molina de Segura, los investigadores también localizaron e intervinieron el vehículo utilizado presuntamente por los autores para la huida tras el asalto, así como varias prendas utilizadas durante el robo.

El arrestado ha quedado a disposición judicial tras decretarse las medidas cautelares correspondientes, mientras la investigación continúa abierta para localizar y detener al segundo implicado.