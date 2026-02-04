Detenido un hombre en Molina de Segura por robar a otro tras inmovilizarlo con la técnica del 'mataleón'

1048590.1.260.149.20260204100710 Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Molina de Segura (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Molina de Segura (Murcia) a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, al ser considerado uno de los responsables de abordar en la vía pública a un varón por la espalda e inmovilizarlo con la técnica del 'mataleón', mientras que otro aprovechaba para sustraerle sus pertenencias.

Una llamada recibida en la Sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional alertó de que se estaba produciendo una riña entre tres hombres en la Plaza Cristo Rey, lo que motivó que se desplazarán hasta el lugar de manera inmediata los agentes más cercanos, que a su llegada localizaron a dos varones peleándose.

La recopilación de información a través de testigos y por las manifestaciones de los implicados permitió determinar que uno de los varones había sorprendido al otro por la espalda, inmovilizándolo mediante la técnica del 'mataleón', mientras que un tercero aprovechaba para sustraerle dinero, el teléfono móvil y una bolsa con ropa que portaba para luego darse a la fuga.

La víctima habría emprendido la persecución de los autores del robo por las calles adyacentes, pudiendo alcanzar a uno de ellos, momento en el que los agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona de los hechos y detuvieron a uno de los autores del robo con violencia.

El arrestado, que además habría cometido otros tres robos similares en los últimos seis días, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia, decretándose su ingreso en prisión provisional.

La investigación de la Policía Nacional continúa abierta para tratar de localizar al otro varón implicado en el robo.