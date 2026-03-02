Detenido un hombre en Murcia por amenazar a otro en la calle con una navaja para robarle el móvil

1064770.1.260.149.20260302100307 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa ocurrido en la calle Batalla de las Flores de Murcia, tras intentar sustraer a otro hombre su teléfono móvil mientras le amenazaba con una navaja.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17.00 horas, cuando la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió el aviso de un ciudadano que había sufrido un intento de robo con arma blanca, según ha informado el Cuerpo.

Varias patrullas de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona atendiendo a las características aportadas sobre el autor del robo.

La víctima manifestó a los agentes que un individuo se le acercó exigiendo que le entregara su teléfono móvil mientras le amenazaba con una navaja de grandes dimensiones. No obstante, pudo huir del lugar y ocultarse entre los viandantes.

Durante la identificación y cacheo del asaltante, que fue localizado cerca del lugar, los agentes intervinieron 1.530 euros en efectivo fraccionados en distintos billetes, cuya procedencia no pudo acreditar.

El varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.