Detenido un hombre en Murcia por encargar un asesinato a la mara Salvatrucha a cambio de 3.000 euros

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a un hombre por, presuntamente, encargar el asesinato de una persona a la mara Salvatrucha MS-13, una organización criminal internacional, a cambio del pago de 3.000 euros, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Según se desprende de la investigación, el arrestado, al que se le atribuye la presunta autoría de un delito de proposición para cometer un asesinato, contactó con integrantes de la estructura de la MS-13, desarticulada en marzo de 2025, para solicitar el asesinato de una persona.

En la operación ha sido detenida una mujer que, tras su toma de declaración, ha sido puesta en libertad.

La detención es fruto del análisis de la información obtenida tras una macrooperación desarrollada en marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI americano y la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en territorio nacional, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones o individuos, y detectaron el encargo en el que incluso habían llegado a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima, objeto del encargo, obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar la integridad física del objetivo y neutralizar el peligro de forma inmediata.

En el dispositivo policial de la operación, denominada 'Astas', los agentes intervinieron documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal.

El análisis de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la mara.

En esos mensajes se detallaba el plan para perpetrar un homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión.