El detenido, custodiado por dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la pedanía murciana de Beniaján a un hombre de 48 años, con antecedentes por delitos similares, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras intentar atracar un restaurante de comida turca con una pistola de aire comprimido.

Según ha informado la Benemérita, la actuación se inició tras recibir un aviso que alertaba de que se estaba cometiendo un atraco a punta de pistola en un establecimiento tipo kebab de la pedanía.

Los trabajadores del local se percataron de que el arma empleada por el asaltante no era real, lo que facilitó, junto a la rápida intervención de una patrulla de la Guardia Civil, que el sospechoso fuera interceptado 'in situ' cuando trataba de huir con la caja registradora.

Durante el arresto, el individuo forcejeó violentamente con los agentes para intentar eludir la acción policial y, una vez reducido, los guardias civiles comprobaron que el arma utilizada, de aspecto muy similar a una de fuego real, era de aire comprimido.

El detenido, vecino de Murcia, ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.