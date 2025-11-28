Detenido un hombre por varios robos con fuerza en una furgoneta en el barrio lorquino de San Cristóbal

Un agente de la Policía Local de Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca arrestó este miércoles a un varón de 34 años como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza y sustracciones en el interior de un vehículo, en el marco del operativo continuo establecido por el Ayuntamiento en el barrio de San Cristóbal.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, ha indicado que este dispositivo "continúa ofreciendo resultados y mostrando su eficacia, con patrullas con presencia constante que atienden a los ciudadanos a pie de calle y en cada establecimiento", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Bayonas ha explicado que alrededor de las 7.25 horas del pasado miércoles, la Policía Local fue avisada de que un individuo había roto el cristal de la ventanilla de una furgoneta en la calle Gabriel González. Allí se personó una patrulla, que encontró al dueño del vehículo tratando de retener al presunto autor de los hechos.

El detenido, un varón de nacionalidad marroquí que cuenta con antecedentes por hechos delictivos, según el Consistorio, fue trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes y su puesta a disposición judicial.

En el interior de su chaqueta se localizaron tres destornilladores que fueron reconocidos como sustraídos por el titular de otra furgoneta que había sido forzada ese mismo día en otra calle.

El operativo del Ayuntamiento de Lorca también recuperó en esa misma jornada, en la calle Escalante, una furgoneta que había sido sustraída en una gasolinera de Avenida Europa.

Bayonas ha subrayado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir exigiendo que, en casos como este, cuando hablamos de delincuentes multirreincidentes, e inmigrantes que delinquen, rechazan integrarse y provocan inseguridad, se proceda a su expulsión de España, conforme permite la ley. No vamos a dar ni un paso atrás en este sentido, sino que nuestro objetivo es contar cada vez con más herramientas legales para proteger a los ciudadanos".

"Los delincuentes tienen que tener claro que aquí no son bienvenidos y les vamos a perseguir y detener. Esta misma semana nuestro Ayuntamiento se ha personado judicialmente en el caso de un "tironero", reclamando su expulsión de España, y lo vamos a seguir haciendo en adelante", ha agregado.

Asimismo, ha felicitado a los agentes que componente este operativo y ha manifestado que estas intervenciones "son fruto del eficaz trabajo de los agentes, enmarcado dentro del dispositivo especial de seguridad puesto en marcha en el barrio de San Cristóbal, reforzado precisamente para prevenir hechos delictivos y mejorar la seguridad ciudadana".