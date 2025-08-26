Detenido un joven por introducir billetes falsos de 100 euros comprando ropa de marca

El arrestado es custodiado por dos agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

Adoptaba numerosas medidas de seguridad para dificultar su localización, tanto en sus desplazamientos en coche como a pie

MURCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un municipio de Almería a un joven acusado de introducir billetes falsos de 100 euros en comercios de Málaga y Murcia comprando artículos de vestir de conocidas marcas, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El arrestado, que ha ingresado en prisión provisional, se desplazaba en vehículo de alquiler a distintas municipios y realizaba compras en pequeños y grandes comercios para 'colar' los billetes falsificados.

Se ha llevado a cabo un registro en su domicilio donde se han intervenido distintas prendas de vestir de marcas de prestigio y un dispositivo electrónico.

La investigación se inició a primeros de julio, cuando se detectó la aparición de varios billetes falsos en establecimientos de la ciudad de Murcia.

Las pesquisas policiales permitieron identificar al presunto autor, un joven residente en una localidad costera de Almería que utilizaba un vehículo de alquiler para desplazarse a distintas ciudades, principalmente a Murcia y Málaga, donde cometía los hechos delictivos.

Durante los seguimientos realizados, los agentes constataron que el investigado adoptaba numerosas medidas de seguridad para dificultar su localización, tanto en sus desplazamientos en coche, como al transitar a pie por la vía pública.

Tras su identificación y localización, los agentes arrestaron al presunto autor de las falsificaciones y se llevó a cabo un registro en su vivienda donde se localizaron numerosas prendas de vestir adquiridas presuntamente con los billetes falsos.

También se intervinieron dos teléfonos móviles, cuyo análisis ha sido solicitado a la autoridad judicial para tratar de esclarecer el origen de los billetes. El arrestado, tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.