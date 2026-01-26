Detenido un ladrón en Murcia tras robar herramientas de un patio e intentar ocultarse en una chimenea

1045670.1.260.149.20260126101551 Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en viviendas del barrio murciano de Vistabella tras localizarlo escondido en un tejado tras una chimenea, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El pasado 9 de enero, sobre las 21.00 horas, una vecina contactó con la Sala del CIMACC 091 tras escuchar pisadas en el tejado de su vivienda A la llegada de los agentes, les manifestó que había visto a un hombre desplazándose por los tejados.

Ante la presencia policial, el hombre, que pudo ser localizado tratando de ocultarse tras una chimenea, se dio a la huida y aprovechó para tirar la mochila que portaba a un patio interior.

El autor del robo pudo ser interceptado y la mochila recuperada. En su interior se encontraron herramientas que habían sido sustraídas del patio interior de una de las viviendas y que fueron devueltas a su propietario.

El arrestado, con más de 30 detenciones anteriores, y con antecedentes policiales por la participación en otros robos con fuerza durante este año, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.