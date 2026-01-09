Detenido en Lorca (Murcia) el autor de seis robos con fuerza en establecimientos comerciales

1041052.1.260.149.20260109105627 Efectos hallados en el registro de la vivienda del detenido - POLICÍA NACIONAL

LORCA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de seis delitos de robo con fuerza cometidos en establecimientos comerciales de Lorca durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, tras forzar, supuestamente, las puertas de acceso y sustraer numerosos objetos de su interior, entre ellos aparatos electrónicos.

La investigación comenzó después de que los propietarios de los comercios afectados pusieran en conocimiento del Cuerpo los robos, perpetrados principalmente en horario nocturno, ya que el autor aprovechaba que las calles estaban poco transitadas, lo que le facilitaba el acceso a los establecimientos y la huida sin ser detectado.

La investigación ha permitido, tras numerosas pesquisas y gestiones policiales, la identificación y detención del presunto autor de los hechos, un vecino de la localidad que ha ingresado en prisión provisional, según informaron fuentes policiales en un comunicado.

En el domicilio del detenido se halló gran cantidad de los efectos sustraídos, entre ellos 21 teléfonos móviles, cuatro tablets, altavoces, una bicicleta, una cámara deportiva, un libro electrónico, un dispositivo Alexa y varias prendas de vestir.

Además, los agentes también le imputaron la comisión de un presunto delito contra la salud pública al localizar durante el registro domiciliario casi 300 gramos de hachís presumiblemente preparados para su venta y distribución.