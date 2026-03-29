Detenido en Lorca por sustraer una quincena de pistolas táser en un centro comercial

El detenido usó un carrito de la compra con el que realizó varios viajes para llevarse los objetos del almacén - GUARDIA CIVIL

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan comercio seguro', ha desarrollado una investigación para esclarecer la sustracción de numerosas pistolas láser de un establecimiento de ocio ubicado en un centro comercial de Lorca, de donde fueron sustraídas varias pistolas láser y equipos de audio e imagen.

La Guardia Civil ha recuperado 15 pistolas láser, un equipo de audio, otro de luz y una máquina de humo, por valor de 11.000 euros. La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de varias pistolas láser y equipos de audio e imagen de un comercio ubicado en un conocido centro comercial de Lorca.

Se trata de un establecimiento de ocio dedicado, entre otros, a la celebración de eventos y fiestas de combate con pistolas láser. Cuando la Guardia Civil inició la investigación y recabó imágenes de las cámaras de vigilancia del centro comercial y otros indicios, averiguó que el hecho se había producido días antes cuando un hombre, de forma natural, accedió al almacén del comercio con un carrito de la compra. En varios viajes, el sujeto entró y salió del almacén con el carrito lleno.

Guardias civiles de Seguridad Ciudadana conocieron sin género de dudas al individuo -un hombre, de 42 años y con un abultado historial delictivo-del que se sabía que, aunque residía en las Islas Baleares, venía asiduamente a Lorca a visitar a algún familiar.

La Guardia Civil realizó una serie de pesquisas que permitieron localizar el material robado, aún en manos del sospechoso, por lo que resultó detenido como presunto autor de delito de hurto. La investigación finalizó con la recuperación de 15 pistolas láser, un equipo de audio, otro de luz y una máquina de humo, todo ello valorado en 11.000 euros.