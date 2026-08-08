El detenido por matar a su expareja en un centro comercial de Murcia pasa a disposición judicial

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El investigado por la muerte de su expareja, el pasado miércoles en un centro comercial de Murcia, ha sido puesto hoy a disposición judicial de la juez titular de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, por ser este el partido judicial en el que fue detenido.

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, que practicó el levantamiento del cadáver de su ex pareja e inició el procedimiento por los delitos de homicidio y quebrantamiento de condena, se ha inhibido a favor de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, competente para continuar la instrucción, una vez la juez de Lorca resuelva sobre la situación personal del detenido.