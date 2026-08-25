Detenido en Murcia tras abandonar una furgoneta robada y huir a pie de un control policial

1112186.1.260.149.20260825100951 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre por los delitos de hurto y uso de vehículo a motor, resistencia y desobediencia, tras intentar huir a la carrera de un control policial al ser descubierto a bordo de una furgoneta sustraída, según ha informado el Cuerpo.

El implicado viajaba junto a otro individuo y, al no poder esquivar el dispositivo de seguridad instalado en la plaza Isla Grosa, ambos se bajaron del vehículo y emprendieron la fuga a pie hacia un polígono industrial cercano.

Durante la persecución, los agentes localizaron a uno de los sospechosos oculto entre unos arbustos junto a una gasolinera. El individuo opuso una fuerte resistencia física antes de ser reducido y arrestado.

Las comprobaciones posteriores determinaron que la furgoneta había sido robada la madrugada anterior en un complejo empresarial del municipio alicantino de Bigastro.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de medidas cautelares, mientras la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar y arrestar al segundo ocupante que logró darse a la fuga.