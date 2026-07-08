Detenido en Murcia un hombre por robar material de construcción y ventanas en un edificio en obras

1102585.1.260.149.20260708101340 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre con numerosos antecedentes policiales tras ser sorprendido de madrugada cuando abandonaba la obra de un edificio residencial en el barrio de Espinardo portando ventanas de aluminio y material de construcción que acababa de sustraer, según ha informado el Cuerpo.

Los hechos ocurrieron en torno a las seis de la madrugada, momento en el que la sala del CIMACC 091 recibió la llamada de un testigo que alertaba sobre la presencia de un individuo que entraba y salía de forma sospechosa de un inmueble en obras, transportando diversos objetos hacia el exterior.

Varias patrullas de seguridad ciudadana se desplazaron de inmediato hasta el lugar. Aunque el sospechoso ya había abandonado la escena a la llegada de los agentes, el despliegue de un dispositivo de búsqueda por los alrededores permitió localizarlo en la cercana calle Mayor de Espinardo.

El hombre, cuya descripción física coincidía con los datos aportados por el testigo, caminaba por la vía pública cargando con dos ventanas y varias bolsas.

En el momento de la interceptación, los policías nacionales comprobaron que tanto las ventanas de aluminio como el contenido de las bolsas --que albergaban bisagras del mismo material, molduras y una manivela-- procedían de la obra afectada.

El presunto autor de los hechos, que ya contaba con múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio, fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con fuerza y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.