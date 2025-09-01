Detenido en Murcia un individuo tras ser sorprendido por un vecino mientras robaba en una vivienda

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un individuo al que le constan 34 detenciones anteriores tras ser sorprendido por un vecino mientras robaba en una vivienda, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 26 de agosto, cuando agentes de Seguridad Ciudadana fueron avisados, a través de la Sala Cimacc 091, de que una persona había accedido a un inmueble tras forzar la puerta.

Varias unidades desplazadas al lugar observaron que la puerta de acceso a la vivienda estaba forzada y muy dañada y hablaron con un testigo del robo que les informó de que el ladrón, al verse sorprendido y recriminado por él, huyó del lugar a la carrera.

Con la descripción física, vestimenta y dirección de huida aportada, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar cerca del lugar al hombre, quien fue detenido por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en domicilio.

El arrestado, con un amplio historial delictivo, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que dispuso su ingreso en prisión provisional.