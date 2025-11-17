Detenido en Murcia un vendedor de productos CBD por la intoxicación de 5 jóvenes de Orihuela (Alicante)

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al dueño de un establecimiento de venta de productos CBD ubicado en Murcia como presunto responsable de la intoxicación de cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años vecinos de Orihuela (Alicante), de los que cuatro tuvieron que ser hospitalizados.

Al parecer, el arrestado, de 36 años, vendió a los afectados un inhalador tipo cigarrillo electrónico que pudo contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC) con un porcentaje muy superior al permitido por ley, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.

Una llamada realizada a la Sala CIMACC 091 por parte de un instituto de Orihuela alertó de que cinco varones estaban siendo asistidos por los servicios sanitarios al encontrarse convulsionando y existir sospechas de que hubieran consumido algún tipo de sustancia estupefaciente.

En el lugar se personó la Brigada Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Orihuela, cuyos agentes encontraron a los jóvenes aturdidos y con náuseas.

Durante las primeras diligencias se localizó escondido en una palmera del polideportivo del instituto un inhalador tipo "vaper" que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC). El dispositivo había sido comprado por alguno de los chicos en una tienda de Murcia a sabiendas de que el porcentaje de THC que contenía era superior al permitido por ley, concretamente un 85%.

Tras consumir esta sustancia, los cinco jóvenes tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios y cuatro de ellos quedaron ingresados en un centro hospitalario por intoxicación.

Los jóvenes experimentaron temblores y vómitos, e incluso alguno sintió su cuerpo paralizado, no pudiendo levantarse de la silla para ponerse en pie y ser incapaz de entablar una conversación normal, unido a alucinaciones y lagunas de memoria.

Uno de los jóvenes llegó a referir que tuvo conocimiento de lo ocurrido con el paso de los días a través de lo que le contaron otras personas puesto que no recordaba nada.

Otro de los afectados llegó a experimentar estos síntomas, aunque en menor medida, durante todo el fin de semana siguiente, teniendo una gran sensación de cansancio, además de sentirse adormilado y necesitar ayuda para caminar.

De la investigación se hizo cargo la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Orihuela quienes, en menos de cinco días, consiguieron localizar el establecimiento donde los jóvenes compraron el "vaper" por 27 euros.

Se trata de un local destinado a la venta de productos relacionados con la sustancia CBD y que dispone de página web donde ofertaba vegetales y resinas a diferentes precios e incluso publicitaba reparto a domicilio.

Tras identificarse al responsable de la venta del cigarro electrónico a los perjudicados, se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención del responsable del establecimiento murciano y la intervención de 23 dispositivos de inhalación de las mismas características que el que compraron las víctimas y que estaban a la venta en la tienda, los cuales habían sido envasados y distribuidos fuera de España.

Tras la práctica de las diligencias policiales, los pormenores de la actuación fueron puesto en conocimiento del juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela, quedando a la espera del resultado de los análisis toxicológicos para conocer el contenido exacto de THC que presentaban.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CANAL DE DENUNCIA

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar la precaución ante el consumo de cualquier sustancia o producto adquirido fuera de circuitos sanitarios o comerciales regulados, especialmente aquellos que se presenten en formatos llamativos o cuya composición no esté debidamente acreditada.

Asimismo, se recomienda a centros educativos, familias y jóvenes que informen inmediatamente a los servicios sanitarios y policiales ante cualquier síntoma compatible con intoxicación o sospecha de manipulación de dispositivos de inhalación.

Se insiste en la necesidad de adquirir únicamente productos autorizados y evitar la compra en establecimientos que ofrezcan artículos sin control oficial o con porcentajes elevados de principios activos.

Para comunicar hechos similares, solicitar orientación o denunciar situaciones relacionadas con el consumo o distribución de sustancias, se recuerda la disponibilidad permanente del teléfono '091' y de las dependencias policiales.