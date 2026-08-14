Detenido el presunto autor del golpe que dejó herido a un policía local de Cartagena en La Azohía - GUARDIA CIVIL MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de la agresión a un agente de la Policía Local de Cartagena que intervino fuera de servicio en una riña ocurrida el pasado 9 de agosto en una playa de La Azohía.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación 'Remares', se ha saldado además con la investigación de otras cuatro personas como presuntas autoras de sendos delitos de lesiones leves ocurridos durante el altercado, según ha informado la Benemérita.

Los hechos tuvieron lugar en las proximidades de un chiringuito de La Azohía, donde se celebraba una fiesta con numerosos asistentes. Según la Guardia Civil, una discusión por el uso de una manguera de agua destinada a refrescar a los participantes habría desencadenado el enfrentamiento.

El altercado comenzó con un forcejeo entre dos personas y posteriormente se reanudó, provocando que varios asistentes se concentraran en el lugar.

Entre ellos se encontraba un agente de la Policía Local de Cartagena que estaba fuera de servicio y que intervino para intentar evitar que continuara la pelea. En ese momento recibió un golpe por la espalda en la mandíbula que le hizo caer al suelo.

El agente fue trasladado al Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por fracturas en la mandíbula, con afectación de varias piezas dentales.

La Guardia Civil inició las pesquisas para identificar a las personas implicadas y, tras varias indagaciones realizadas por especialistas de Policía Judicial, identificó al presunto autor del golpe, un joven de 19 años que fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones. Asimismo, otras cuatro personas han sido investigadas por presuntos delitos de lesiones leves relacionados con la riña.