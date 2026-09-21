Detenido el principal implicado en la agresión a un anciano de 81 años en Lorca (Murcia)

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LORCA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido al principal implicado de la agresión sufrida por un hombre de 81 años el pasado 13 de septiembre en Lorca (Murcia), según ha informado el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, en la red social 'X'.

Durante el dispositivo de arresto, el detenido empleó "gran violencia" contra los agentes, por lo que también se le imputará un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y resistencia grave.

Además de la agresión al octogenario, a esta persona se le investiga por su presunta implicación en tres robos con violencia cometidos durante ese mismo fin de semana, así como en un delito de robo con fuerza.

CUATRO MENORES IMPLICADOS

La investigación policial vincula en la causa a otros cuatro menores de edad. De ellos, dos ya figuran como investigados y se prevé la detención de los otros dos en las próximas horas por su presunta participación en los hechos.