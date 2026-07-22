Detenido el propietario de un establecimiento de manicura por emplear a trabajadores en situación irregular

1106010.1.260.149.20260722105637 Detenido el propietario de un establecimiento de manicura en Molina de Segura (Murcia) por emplear a trabajadores en situación irregular - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, han detenido a un hombre como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores al regentar un establecimiento de manicura y contratar a personas en situación administrativa irregular en España, han informado fuentes policiales.

La investigación se inició el pasado mes de marzo a raíz de una intervención policial y las sospechas de que en un establecimiento de manicura, situado en la localidad de Molina de Segura, podrían estar trabajando personas extranjeras en situación administrativa irregular.

En la inspección del local se comprobó que, además del encargado del establecimiento, trabajaban de forma habitual varias personas más que se encontraban todas en situación administrativa irregular en el país o bien carecían de autorización para trabajar.

Asimismo se constató que ninguno de los trabajadores disponía de contrato laboral ni alta en la Seguridad Social, por lo que se procedió a la detención del presunto responsable como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

En este operativo participaron agentes pertenecientes a la Comisaria de Molina de Segura destinados en la Brigada de Extranjería y Documentación y Seguridad Ciudadana junto a funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares correspondientes.