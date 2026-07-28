Detenido por realizar grabaciones ocultas en los baños de una sala de estudio de Sangonera La Seca (Murcia)

Dispositivo de vigilancia - POLICÍA NACIONAL DE MURCIA

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras ser sorprendido utilizando un dispositivo de grabación oculto en los baños de una sala de estudio de Sangonera La Seca (Murcia), han informado fuentes policiales.

La investigación se inició en junio cuando una joven entregó en la Comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla un bolígrafo equipado con una cámara oculta que había localizado en los aseos de la sala de estudio de Sangonera La Seca.

Tras analizar el contenido almacenado en el dispositivo, los investigadores comprobaron que la cámara había sido colocada enfocando directamente el urinario femenino donde quedaron registradas imágenes de varias mujeres en las que se apreciaban con nitidez sus zonas íntimas.

Los agentes visionaron las grabaciones, estudiaron las imágenes captadas por el sistema de video vigilancia del establecimiento y lograron identificar al presunto responsable de los hechos estableciendo un dispositivo de vigilancia que permitió su detención cuando accedía nuevamente al local interviniéndole los dispositivos electrónicos que portaba en ese momento.

Durante el análisis de los dispositivos electrónicos, los investigadores de la Policía Nacional localizaron una imagen de una sala de estudio realizada en el año 2020, por lo que no se descarta que el implicado hubiera estado realizando grabaciones similares de carácter íntimo durante los últimos años.

Finalmente, el detenido fue imputado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y tendrá que responder ante la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar posibles nuevas víctimas y determinar si las imágenes pudieron haber sido compartidas o difundidas a través de redes sociales o páginas de contenido pornográfico.