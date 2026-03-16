Detenido por segunda vez en un mes tras asaltar 26 coches en garajes de Murcia

1069383.1.260.149.20260316112336 Un agente de Policía Nacional realiza una inspección técnico-ocular en uno de los vehículos - POLICÍA NACIONAL

El individuo utilizaba los extintores para fracturar las lunas de las ventanillas y sustraer efectos personales y balizas V16 MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha vuelto a detener por segunda vez en un mes a un hombre como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos estacionados en garajes de Murcia.

El arrestado, que ya había sido interceptado el pasado 24 de febrero por hechos similares, está acusado esta vez de forzar 26 coches en tres comunidades de vecinos de la capital, según ha informado el Cuerpo.

Según se desprende de la investigación, el sospechoso centraba su actividad en parkings privados de las calles Diego Hernández, Floridablanca y Plaza de la Formalidad, en el barrio murciano de El Carmen.

El individuo utilizaba los extintores de incendios de los propios garajes como objetos para fracturar las lunas de las ventanillas y sustraer efectos personales y balizas de emergencia V16.

REINCIDENCIA Y PRUEBAS

La investigación se centró desde el inicio en este varón debido a su historial delictivo y su 'modus operandi'. Tras analizar las cámaras de seguridad y los vestigios hallados en los vehículos, los agentes pudieron confirmar su identidad.

Se da la circunstancia de que el detenido cuenta con un amplio historial delictivo, sumando hasta 26 arrestos previos por delitos de la misma naturaleza.

La operación ha permitido esclarecer los daños y robos denunciados de forma masiva por los vecinos de los edificios afectados.

La Policía Nacional no descarta que el arrestado pueda estar implicado en otros robos similares ocurridos recientemente en distintos puntos de la ciudad de Murcia, por lo que la investigación continúa abierta.