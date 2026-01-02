Detenidos en Murcia dos hombres por robar en coches estacionados en la vía pública

Vehículos de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones en Murcia por forzar presuntamente dos vehículos estacionados en la vía pública para sustraer objetos de su interior, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El primer arrestado fue avistado en actitud huidiza en la calle Obispo Frutos, pasadas las dos de la madrugada, por agentes que realizaban labores de seguridad y prevención de hechos delictivos.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida desoyendo las indicaciones para que se detuviera. Tras ser interceptado, entre sus pertenencias fueron hallados objetos y documentación que no eran de su propiedad.

No muy lejos del lugar, los efectivos localizaron un coche con el cristal del acompañante fracturado y el interior revuelto, cuyo propietario era el mismo que el que figuraba en la documentación localizada entre las pertenencias del detenido.

El segundo varón fue localizado por los agentes que acudieron a la calle Paseo Pedáneo José Marín Serna, también en Murcia, donde una llamada recibida registrada por la sala del CIMACC 091 pasadas las cinco de la madrugada alertó de que un varón estaba forzando una furgoneta.

A su llegada, los agentes sorprendieron a un hombre saliendo del vehículo, cuya cerradura presentaba signos de haber sido forzada, y el interior revuelto. Entre los objetos que portaba el detenido, los agentes hallaron un destornillador, una linterna, un martillo rompe lunas y diversos elementos que no eran de su propiedad.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.