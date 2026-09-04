Detenidos tres hombres por intentar robar una cafetería de Murcia mediante un alunizaje - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y otro de robo de uso de vehículo a motor, tras utilizar un coche sustraído para embestir la puerta principal de una cafetería de Murcia con la intención de acceder al establecimiento.

Los hechos se produjeron después de que los implicados sustrajeran un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública y que, pocas horas después, utilizaron para realizar el alunizaje, según ha informado la Policía Nacional.

Los autores realizaron varias embestidas contra la puerta principal del local, fracturaron los cristales y causaron daños en el marco, aunque finalmente abandonaron el lugar sin conseguir acceder al interior.

El propietario del vehículo había denunciado su sustracción en dependencias policiales. Los agentes determinaron posteriormente que se trataba del mismo turismo utilizado en el intento de robo de la cafetería.

La investigación permitió identificar a los tres implicados mediante las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y los vestigios recogidos tanto en el lugar de los hechos como en el vehículo, que fue recuperado dos semanas después.

Una vez identificados, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar y detener a los tres hombres, todos ellos con antecedentes por delitos de la misma tipología.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial tras ser imputados por los delitos de robo con fuerza en grado de tentativa y robo de uso de vehículo a motor.