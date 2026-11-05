Detienen al presunto autor de seis robos con escalo en viviendas del barrio murciano de Vistabella

1131149.1.260.149.20261105094756 Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

El juez decreta el ingreso en prisión provisional del arrestado, que accedía a los domicilios tras trepar por fachadas y balcones MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Murcia a un hombre como presunto autor de seis robos con fuerza cometidos en viviendas habitadas del barrio de Vistabella mediante el método de escalo, según ha informado el Cuerpo.

La investigación se inició tras detectar un incremento de robos en domicilios durante los meses de agosto y septiembre en este barrio de la capital murciana, lo que había generado preocupación entre los vecinos.

Efectivos del Grupo de Delincuencia Especializada de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de la Región de Murcia asumieron las pesquisas e identificaron al presunto responsable.

El arrestado utilizaba el método de escalo, conocido en el argot policial como el 'ladrón Spiderman', consistente en trepar por las fachadas de los edificios hasta alcanzar ventanas y balcones. En ocasiones, aprovechaba terrazas y patios interiores para actuar con mayor discreción y evitar la detección.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda, los agentes localizaron y arrestaron al presunto autor de los seis robos denunciados. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.