La DGT espera grandes desplazamientos a la costa con motivo del puente del Día de la Región

Archivo - Varios vehículos circulan por la Autovía del Mediterráneo - Javier Carrión - Europa Press - Archivo

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a las 15.00 horas de este viernes una operación especial con motivo del Día de la Región de Murcia que se prolongará hasta las 24.00 horas del próximo martes, 9 de junio.

Durante esos días, en las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará a 232 agentes para atender labores de regulación del tráfico y que contarán con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en las principales carreteras. Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con 6 unidades móviles de radar.

DÍAS DE MAYOR INTENSIDAD DE TRÁFICO

Los días que se espera mayor intensidad de tráfico serán este viernes y mañana sábado, sobre todo en desplazamientos en sentido salida de los núcleos urbanos, principalmente hacia zonas del litoral y segunda residencia, que podrían provocar intensidades elevadas entre las 13.00 y 21.00 horas, mientras que el sábado será entre las 10.00 y las 13.00 horas.

El martes, el día festivo, se podrán producir desplazamientos de corto recorrido de salida y entrada de los grandes núcleos urbanos, que podrían producir problemas de circulación durante el regreso en autopistas y autovías, entre las 19.00 y 23.00 horas.

COMPARATIVA SINIESTRALIDAD

En relación al año pasado, ha aumentado un 5% el número de siniestros con víctimas, las personas fallecidas han descendido un 57% y las personas hospitalizadas un 21%.

TELÉFONO 018 DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO

Con el objetivo de ofrecer información, orientación y apoyo tras sufrir un siniestro el día 23 de abril de 2026 se puso en marcha el teléfono 018 de atención a las víctimas de accidentes de tráfico. El servicio que ofrece información, orientación, escucha profesional y sirve de guía de recursos disponibles, está diseñado para facilitar el acceso por distintas vías, de forma sencilla y adaptada a cada necesidad.

Los canales de contacto y horario son el teléfono 018; el número de WhatsApp 645 713 823; el correo electrónico victimastrafico@dgt.es; y el formulario web https://www.dgt.es/nuestros-servicios/atencion-a- victimas/telefono-atencion/