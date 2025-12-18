La DGT prevé más de un millón de desplazamientos en las carreteras de la Región durante la Operación de Navidad

De izquierda a derecha: el comandante de la Guardia Civil Francisco Javier Utrabo; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de un millón de desplazamientos en las carreteras de la Región de Murcia durante la Operación Especial de Navidad, que se extiende desde este viernes al próximo martes 6 de enero.

Así lo ha dado a conocer el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, quien ha apelado a la "prudencia y responsabilidad" de los conductores y ha señalado que "desde la DGT y el Gobierno de España movilizamos todos los recursos disponibles para velar por la fluidez y seguridad en los desplazamientos".

En este sentido, ha precisado que "es imprescindible evitar el consumo de alcohol y drogas al volante, entre otros comportamientos peligrosos, como son las distracciones", y ha recordado que tres de cada cuatro conductores admiten distraerse al volante.

"Una mínima distracción puede desencadenar un siniestro con víctimas mortales, y esa es una realidad irreparable que puede evitarse con conductas responsables", ha añadido.

La Operación Navidad se desarrollará en tres fases. En l primera, desde este viernes al jueves 25 de diciembre, se estiman 448.350 desplazamientos en la Región de Murcia; en la segunda, del viernes 26 de diciembre al sábado 1 de enero, 441.408; y en la tercera, del viernes 2 al martes 6 de enero, 278.300 desplazamientos.

Durante esos días y horas, en las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará 237 agentes que atenderán labores de regulación del tráfico con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras principales carreteras.

Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con ocho unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTL.

El delegado del Gobierno, acompañado por la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha indicado que este año, hasta el pasado 16 de diciembre, se han producido en vías interurbanas de la Región de Murcia un total de 805 siniestros con víctimas, que arrojan un balance de 33 personas fallecidas, 116 heridas graves y 1.248 leves.

"Llevamos 13 fallecidos menos, un 28% menos, que el año pasado a estas alturas, pero aun así no podemos bajar la guardia y debemos seguir advirtiendo y concienciando a todos los conductores," ha añadido Lucas.

En la Operación Navidad del año pasado se produjeron 36 accidentes con víctimas en las vías interurbanas de la Región de Murcia, con el resultado de cuatro fallecidos, cinco heridos graves hospitalizados y 56 heridos leves.

A este respecto, Virginia Jerez ha recordado que, desde el pasado lunes y hasta el domingo 21, se desarrolla de forma paralela en las carreteras una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas en conductores, en la que la Guardia Civil controlará alrededor de 6.700 vehículos en vías interurbanas.

V16 CONECTADA A DGT 3.0

A partir del próximo 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. Desde ese momento, todos los conductores estarán obligados a llevar uno de estos dispositivos cuando circulen para poder usarlo en caso de emergencia.