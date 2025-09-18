Díaz Manzanera espera que salga "absuelto" el fiscal general del Estado y reconoce que es "circunstancia anómala"

Archivo - El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, espera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, salga "absuelto" del juicio oral al que se enfrenta tras la decisión del magistrado Ángel Hurtado.

Díaz Manzanera, que ha hecho estas declaraciones preguntado por esta cuestión tras presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024, ha expresado su deseo de que salga absuelto y aunque ha dejado claro que es un asunto que no le afecta, sí que reconoce que "puede afectar a la imagen institucional y se va a dar una circunstancia anómala". "Es un tema que el fiscal general ya ha explicado", ha asegurado.

García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Además, le reclama una fianza de 150.000 euros, si bien rechaza suspenderle en el cargo, como había solicitado la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).