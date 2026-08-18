Diego Avilés, nuevo portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el nuevo portavoz del Grupo Municipal Popular, Diego Avilés - PP

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, afronta el comienzo del nuevo curso político estrenando cargo, el de portavoz del Grupo Municipal Popular en el consistorio capitalino, relevando así a Mercedes Bernabé.

Avilés asume esta responsabilidad "con el compromiso de seguir siendo la voz de los murcianos en el Ayuntamiento, reforzando el diálogo con la sociedad y trasladando las demandas, inquietudes y aspiraciones de los murcianos".

El Partido Popular (PP) ha destacado que el relevo se produce en un "momento clave para Murcia, marcado por nuevos retos y oportunidades para seguir avanzando en la transformación del municipio, consolidar los proyectos en marcha y continuar mejorando la calidad de vida de los murcianos", según han informado desde el partido.

La formación ha definido al edil como "joven, cercano y profundamente comprometido con Murcia" y ha afirmado que "representa una nueva generación de servidores públicos que combina preparación, capacidad de gestión y un amplio conocimiento de la realidad de cada pedanía y barrio de Murcia".

Asimismo, han destacado que su trayectoria al frente de la Concejalía de Cultura e Identidad "ha estado marcada por su defensa de las tradiciones, la historia y las señas de identidad murcianas, con una visión vanguardista y abierta de la cultura de la ciudad, contribuyendo a fortalecer el sentimiento de pertenencia y orgullo murciano".

El nuevo portavoz afronta esta etapa "con la voluntad de seguir construyendo consensos, escuchar a los ciudadanos y trabajar para que el Ayuntamiento continúe dando respuesta a las necesidades reales de los murcianos".

El Grupo Municipal Popular considera que "la experiencia adquirida por Avilés en la gestión municipal, su capacidad para conectar con la ciudadanía y su conocimiento profundo del municipio le convierten en la persona idónea para liderar la portavocía en una etapa especialmente importante para el presente y el futuro de Murcia".

Por su parte, Mercedes Bernabé continuará desarrollando su labor al frente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, para seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos, la modernización de la administración y la generación de oportunidades para los murcianos.