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MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una decena organizaciones ambientales y sociales vinculadas a la defensa del Mar Menor han presentado una versión actualizada de su 'Decálogo por el Mar Menor' a las cinco principales candidaturas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, a las que también han invitado a celebrar un debate público durante la última semana de campaña electoral.

Según han informado los colectivos promotores en un comunicado conjunto, el documento constituye una revisión del texto presentado en los comicios generales de 2023 y recoge diez líneas temáticas prioritarias con actuaciones institucionales para que el próximo Gobierno de España avance en la recuperación y protección de la laguna salada.

Para las organizaciones firmantes, se trata de un documento "de mínimos irrenunciables" que reúne reivindicaciones planteadas desde 2016, cuando el proceso de eutrofización derivó en el episodio conocido como "sopa verde".

Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, ha señalado que, diez años después, "es imprescindible seguir insistiendo en el cumplimiento de la legalidad vigente y exigir que se lleven a cabo las iniciativas necesarias para la recuperación y protección del Mar Menor", siempre "con el aval científico y evaluando el balance coste/eficacia de cada medida".

El decálogo pone el foco en "el control de la contaminación producida por el sector primario intensivo como principal origen de la crisis eutrófica", además de reclamar regulación náutica, vigilancia específica, el cumplimiento de la normativa sobre ordenación del territorio y nitratos, la reducción de la erosión y las escorrentías, y la renaturalización de la cuenca vertiente.

Como novedad, la versión actualizada incluye una mención expresa a la implementación de la Ley de Personalidad Jurídica y al refuerzo de los órganos de la Tutoría del Mar Menor, instando a neutralizar por vía administrativa o judicial cualquier intento de desregulación o regresión, en referencia a la propuesta de modificación de la Ley 3/2020 impulsada por el Grupo Parlamentario Popular.

Asimismo, los colectivos han reclamado coordinación entre administraciones al advertir de que no existe una única medida que resuelva por sí sola el problema de la laguna.

En este sentido, el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, ha instado a sacar este espacio natural "de la confrontación partidista" y a que el Gobierno central y el regional colaboren en la aplicación de soluciones "en origen y basadas en la naturaleza", con el fin de "recuperar no solo el Mar Menor, sino también deshacer el daño social y económico que tiene la situación en la comarca".

Los firmantes del 'Decálogo por el Mar Menor' son Alianza Mar Menor (AMARME), Colectivo Banderas Negras, Ecologistas en Acción de la Región Murciana, El Mar Menor de los niños, Fundación Sierra Minera, Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Greenpeace, Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor, SEO BirdLife y Yay@Flautas-Murcia.