Diez desempleados se forman en Caravaca para garantizar el relevo del bordado en seda y oro

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, visita el programa Experiencial del SEF acompañado del alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García - CARM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma mantiene un programa experiencial para formar a nuevos profesionales en el oficio del bordado en seda y oro en Caravaca de la Cruz, una iniciativa destinada al relevo generacional y a contribuir con la conservación de esta actividad artesanal vinculada a las Fiestas de los Caballos del Vino.

El programa, impulsado por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), comenzó el pasado mes de mayo y permite a diez personas desempleadas alternar formación teórica con práctica profesional remunerada en los talleres de la Asociación Antonio López Ñín. Para desarrollar esta iniciativa, el SEF ha concedido a la asociación una subvención de 217.000 euros, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha visitado este viernes el programa acompañado por el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y ha destacado que esta iniciativa busca "garantizar el relevo generacional de un oficio que forma parte del patrimonio cultural de Caravaca de la Cruz y que tradicionalmente se ha transmitido en el ámbito familiar".

Durante la visita, José Francisco García ha destacado que "la apuesta por la formación es la mejor garantía para preservar un oficio que forma parte de nuestro patrimonio cultural y de la esencia de los Caballos del Vino. En los últimos años hemos comprobado como muchos de los alumnos que han pasado por estos cursos han encontrado una salida profesional en este sector, lo que demuestra que invertir en formación es también invertir en empleo, en relevo generacional y en el futuro de una tradición que distingue a Caravaca dentro y fuera de nuestras fronteras".

La formación es impartida por profesionales dedicados al diseño y elaboración de los enjaezamientos de los Caballos del Vino e incluye contenidos relacionados con todo el proceso de confección, desde el conocimiento de materiales y técnicas de patronaje y diseño hasta el bordado artístico, el ensamblado y acabado de piezas o la elaboración de presupuestos.

Al finalizar el programa, los participantes obtendrán un certificado de profesionalidad en la especialidad de 'Operaciones artesanales de bordado', que acreditará su cualificación para trabajar en talleres especializados, colaborar con peñas caballistas o desarrollar una actividad profesional por cuenta propia.

La Comunidad ha destacado que esta iniciativa da continuidad a la línea de trabajo iniciada en 2022 para impulsar la profesionalización del bordado en seda y oro ligado a las Fiestas de los Caballos del Vino.