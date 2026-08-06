Diez vecinos de Blanca se forman para trabajar en limpieza y gestión de residuos con un taller del SEF - CARM

BLANCA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Una decena de vecinos de Blanca participa en un taller experiencial del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para formarse y trabajar en tareas de limpieza y gestión de residuos en el municipio, un programa al que la Comunidad destina 288.851 euros.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha visitado este jueves a los participantes junto al alcalde de Blanca, Pablo Cano, según ha informado la Comunidad.

Durante el desarrollo del taller, los alumnos reciben formación en limpieza de espacios abiertos, mantenimiento de alcantarillado y recogida de residuos, al tiempo que realizarán trabajos de mejora y acondicionamiento de edificios públicos, calles, parques y paseos del municipio, así como de instalaciones como el teatro, el centro social de la barriada Estación de Blanca o el centro cultural Miguel Ángel F.

Abenza.

El programa, financiado con fondos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), forma parte de los talleres experienciales que el SEF desarrolla en colaboración con los ayuntamientos de la Región de Murcia, a los que la Comunidad destina más de ocho millones de euros.

Marín ha señalado que estos programas constituyen "una herramienta eficaz" para favorecer la inserción laboral, al combinar formación teórica con experiencia práctica remunerada en sectores vinculados a la capacitación que reciben los participantes.

A su vez, ha destacado la importancia de acercar los recursos públicos de empleo a los municipios mediante actuaciones que permitan ofrecer una atención "cercana, personalizada y accesible" a los ciudadanos. El consejero ha indicado que, solo en Blanca, el Gobierno regional ha puesto en marcha durante el último año más de una veintena de actuaciones y programas de formación y empleo, con una inversión superior a 740.000 euros.

Por otro lado, Marín ha subrayado que la Región alcanzó en julio un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social, con 706.498 trabajadores, 21.928 más que en el mismo mes del año anterior, el mayor registro de la serie histórica.